Bahçelievler'de vatandaşlar karın tadını çıkardı - Son Dakika

Bahçelievler'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

16.02.2021 00:26
Bahçelievler'de vatandaşlar karın tadını çıkardı, System.String[]

Bahçelievler'de kısıtlamayı unutan vatandaşlar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Bahçelievler'de kısıtlamayı unutan vatandaşlar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı geçtiğimiz Cuma günü başlamıştı. Hafta sonundan bu yana devam eden kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor. Kar kimi zaman çileye sahne olsa da kimi zaman renkli anların yaşanmasına neden oluyor. Bahçelievler Yenibosna'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokaklara çıktı. Kartopu oynayarak doyasıya eğlenen vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de vatandaşlar karın tadını çıkardı - Son Dakika


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