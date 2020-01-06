Bahçelievler'de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Bahçelievler'de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı

6 saat önce

Megakentte etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler'de İSKİ tarafından daha önce çalışma yapılan ve üzeri mıcırla kapatılan yol çöktü.

Bahçelievler'de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı, System.String[]

Megakentte etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler'de İSKİ tarafından daha önce çalışma yapılan ve üzeri mıcırla kapatılan yol çöktü. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyonet çökme sonucu oluşan çukura düşerek mahsur kaldı.


Olay Bahçelievler Nevzat Pisak Caddesi üzerinde 14: 30 sıralarında meydana geldi. İSKİ tarafından cadde üzerinde geçtiğimiz günlerde yapılan kazı çalışmasının ardından kazılan yerler mıcır ile kapatıldı. Ancak İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyonet çökme sonucu oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracını kurtarmaya çalışan kamyon şoförü başarılı olamayınca belediye ekiplerine haber verdi.


Işıklardan dönüş yaparken bir anda çöktü


Işıklardan dönüş yaparken bir anda yolun çöktüğünü belirten kamyon sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönüş yapacaktım burada daha önce çalışma yapmışlar bende burayı beton zannettim dönerken bir anda oturdum kaldım. Sağ olsun yoldan geçen bir kamyon şoförü arkadaş yardımcı olmaya çalıştı ama halatı kopardı. Bu yüzden bizde 153'ü arayarak yardım istedik. Bunun bu şekilde bırakılması yanlış, gelecek ekibi bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı

Son Dakika Haberleri
22:07 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş - KONYA - Son Dakika
22:07 Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi - Son Dakika
22:06 Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi - Son Dakika
22:06 Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
22:02 İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]