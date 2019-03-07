Bahçelievler'de Yangın
14 dakika önce
Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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