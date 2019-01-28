Bahçelievler'de Yangın Çıkan Fabrikanın Yetkililerinden Açıklama
30 dakika önce
BAHÇELİEVLER'de yangın çıkan fabrikanın yetkilileri yangınla ilgili açıklama yaptı.
BAHÇELİEVLER'de yangın çıkan fabrikanın yetkilileri yangınla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul
Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır" - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: DHA
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