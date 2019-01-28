Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Yangın Çıkan  Fabrikanın Yetkililerinden Açıklama

Bahçelievler'de Yangın Çıkan  Fabrikanın Yetkililerinden Açıklama

30 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de yangın çıkan fabrikanın yetkilileri yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bahçelievler'de Yangın Çıkan  Fabrikanın Yetkililerinden Açıklama, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de yangın çıkan  fabrikanın yetkilileri yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının  sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır" - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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