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Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

05.02.2022 11:31

Son dakika gündem haberi: BAHÇELİEVLER'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında duman nedeniyle binada mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında duman nedeniyle binada mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Tekke Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 4 katlı binayı tamamen duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Binadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da duman nedeniyle mahsur kalanları tahliye etti. Çatıdaki terastan ve dairelerden toplam 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen ambulansların içinde tedavi edildi.

Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

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Zafer Mahallesi, Bahçelievler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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