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BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL DHABahçelievler'de bir apartmanda elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de bir apartmanda elektrik hatlarından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların bütün binayı sardığı yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda saat 18.00'de yangın çıktı. Elektrik hatlarında çıkan yangın nedeniyle apartmanda bulunan tüm daireler yoğun duman içinde kaldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri hem yangına müdahale edip, hem de apartmanda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Bazı daire sakinleri kendi imkanları ile apartmandan çıkarken, bazıları da evlerinin pencerelerine çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. Merdiven yardımıyla evlerin pencerelerine ulaşan itfaiye erleri, 9 kişiyi apartmandan tahliye etti. 5 kişinin de dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin merdivenle pencerelere çıkması

Duman çıkan daireler

İtfaiyenin mahsur kalan kişiyi tahliye etmesi

Diğer görüntüler


Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:23 Kaynak: DHA
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