Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Yangın Paniği

Bahçelievler'de Yangın Paniği

45 dakika önce

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçelievler'de Yangın Paniği, System.String[]
Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken, daire içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05: 00 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Misket sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire içerisindeki yangını söndürürken, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Çıkan yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bahçelievler, 3. Sayfa
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