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BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

11.02.2022 23:49

BAHÇELİEVLER'de bir depoda çıkan yangında içeride mahsur kalan iki tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.

BAHÇELİEVLER'de bir depoda çıkan yangında içeride mahsur kalan iki tavşanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayvaz Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan bir depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada depoda beslenen iki tavşanı kurtardı. Tavşanlar sahipleri tarafından güvenli bölgeye taşındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri depoda bulunan tüpleri dışarı çıkardı.

BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

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Bahçelievler, Yenibosna, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE YANGINDA MAHSUR KALAN TAVŞANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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