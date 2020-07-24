BAHÇELİEVLER'DE YAŞANAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada üç kişinin aldığı darbeler sonucu yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. YERDE YATAN KİŞİNİN KAFASINA KALDIRIM TAŞIYLA VURDU

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla vurduğu görülüyor. Görüntülere, eline kaldırım taşını alan kimliği belirsiz bir kişinin, yerde yatan kişinin başına kaldırım taşıyla vurduğu yansıyor.

- İstanbul