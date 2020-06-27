Bahçelievler'de yaşanan patlama anı kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti. Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Yanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Volkan Kayalar- Tuncer Cengiz/İHA)