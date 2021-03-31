Bahçelievler'de "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması - Son Dakika

Bahçelievler'de "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması

31.03.2021 00:35

Bahçelievler'de "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Bahçelievler'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Bahçelievler'de "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında Bahçelievler'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından tüm yurtta yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak için yaya geçitleri kırmızıya boyanarak sürücüler ve yayalar konu hakkında bilgilendirilmeye başlandı.

Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kaymakamlığı, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerinde katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler kırmızıya boyanan yaya geçidinden geçerken polis kıyafeti giyen iki öğrenci ellerinde bulunan megafon ve düdükle sürücüleri bilgilendirdi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Yayalar kırmızı çizgimizdir konseptiyle kırmızı çizgiyi öne çıkartarak yaya geçitlerinde sürücülerimizin kırmızı ışık yanmasa bile muhakkak durması gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Bakanımızın talimatlarıyla bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bu bilinci toplum olarak kazandırmamız gerekiyor. Artık trafik kazalarında ölüm oranları gerçekten düştü ama daha da dikkat ederek bunu düşürmemiz gerekiyor. Bunun da en güzel yolu çocuklarımızla başlıyor. Amacımız toplumu bilinçlendirmek hem toplumu, hem öğrencilerimizi, hem sürücüleri hem de yayaları bu konu da bilinçlendirerek trafik kazalarını minimuma indirmek" diye konuştu.

Bahçelievler'de Yayalar Kırmızı Çizgimiz uygulaması
Bahçelievler'de Yayalar Kırmızı Çizgimiz uygulaması
Bahçelievler'de Yayalar Kırmızı Çizgimiz uygulaması
Bahçelievler'de Yayalar Kırmızı Çizgimiz uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Bahçelievler, 30 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması - Son Dakika


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