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Bahçelievler' de yıkılan 11 katlı binanın en kazı havadan görüntülendi

2 saat önce

Bahçelievler'de yıkılan 11 katlı binanın en kazı havandan görüntülendi.

Bahçelievler' de yıkılan 11 katlı binanın en kazı havadan görüntülendi, System.String[]
Bahçelievler'de yıkılan 11 katlı binanın en kazı havandan görüntülendi. Görüntülerde 11 katlı binanın bir kısmın yıkıldığı, bir kısmınında kaldığı görülüyor.

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman boşaltılarak kontrollü olarak yıkılmaya başlanmıştı. Ancak bir süre sonra yıkım kontrolden çıkarak bina büyük bir gürültü ile çökmüştü. Yıkılan binanın enkazı ve kalan kısımları havadan görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın bir kısmın yıkıldığı bir kısmınında kaldığı görülüyor.

İnşaat makinalarınında çalışmasının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
Bahçelievler, 3. Sayfa
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