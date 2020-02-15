Bahçelievler'de yıkılan binanın çevresi güvenlik çemberine alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de yıkılan binanın çevresi güvenlik çemberine alındı - Son Dakika

Bahçelievler'de yıkılan binanın çevresi güvenlik çemberine alındı

1 saat önce

Bahçelievler'de gündüz saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz temizleme çalışmaları ekiplerin çalışması gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

Bahçelievler'de yıkılan binanın çevresi güvenlik çemberine alındı, System.String[]

Bahçelievler'de gündüz saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz temizleme çalışmaları ekiplerin çalışması gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Enkazı kaldırılan binanın çevresi demirlere kapatıldı.


Silivri açıklarında yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'taki 7 katlı bina gündüz saatlerinde büyük bir gürültü ile çökmüştü. Çökmenin ardından çevredeki 5 binayı tedbir amaçlı tahliye eden ekipler, arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazın kaldırılması için uzun süre uğraştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı.


Enkazı kaldırılan binanın çevresi demirler ile kapatıldı. Çökmenin meydana geldiği sokakta ekipler sabaha kadar bekleyecek. - İSTANBUL

Bahçelievler, Silivri, Narlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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