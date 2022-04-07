Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi

07.04.2022 13:33
Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de yeni başlanan bir inşaat çalışmasının ön tarafında yer alan ve vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 45 yıllık 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Bahçelievler'de yeni başlanan bir inşaat çalışmasının ön tarafında yer alan ve vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 45 yıllık 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan 45 yıllık 4 katlı binanın zaman zaman sallandığını gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı. Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit edilen bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belediye ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, bina sakinlerinin çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.

YORUMLAR
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Cüneyt Çakır 'yılın hakemi' seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı! Cüneyt Çakır 'yılın hakemi' seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı! Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Bahçelievler, Hürriyet, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi - Son Dakika


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