BAHÇELİEVLER'DE YIKIM KARARI OLAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE YIKIM KARARI OLAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHABahçelievler'de dün gece daha önceden yıkım kararı bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de dün gece daha önceden yıkım kararı bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında halı asmaya çıktığı öğrenilen 1 kişi, beton parçalarıyla beraber düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan daire sahibinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri, yıkım kararı bulunan binada halen kullanıldığı tespit edilen bir daire ile kahvehaneyi tahliye ederek mühürledi.

Olay, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi 19. Sokakta dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olduğu öğrenilen ve bir süre önce de boşaltılan 6 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Erdoğan Kordon'un halı asmak için çıktığı balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Beton parçalarıyla beraber bahçeye düşen Erdoğan Kordon, ağır yaralandı. Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri, komşularına yardıma giderken bir yandan da durumu polis bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdoğan Kordon'u düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de sokakta önlem aldı. İtfaiye ekipleri, Kordon'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Kordon'u hastaneye kaldırdı. Erdoğan Kordon'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ZABITA BİNA İLE KAHVEHANEYİ MÜHÜRLEDİ

Bahçelievler Belediyesi zabıta ile polis ekipleri, daha önce boşaltılan binada oturan bir daire ile kahvehaneyi tahliye etti. Daha önceden yıkım kararı bulunan binada çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü. Tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekipleri, bina ve kahvehanenin kapısını mühürledi. Ekipler, binanın çevresini de demir bariyerlerle çevirdi.

BAHÇELİEVLER'DE YIKIM KARARI OLAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ

Bahçelievler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 10:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE YIKIM KARARI OLAN BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ - Son Dakika

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