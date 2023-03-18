BAHÇELİEVLER'DE YIKIMI YAPILAN BİNANIN YANDAKİ APARTMANIN ÜZERİNE ÇÖKME ANI KAMERADA

İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER Ceylan Sokak'ta bulunan bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan 44 yıllık bina, 18 yıllık yan binanın üzerine doğru çöktü. Katlarında hasar oluşan bina tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Teknik arkadaşlar inceleyecek, savcılık karar verecektir. Zarar gören binadaki arkadaşlarımız da komşularımızı da boşalttık. Binayı mühürledik. Orayla ilgili incelemeyi yapıyoruz" dedi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Ceylan Sokak'ta 1979 yılında yapılmış kentsel dönüşüm kapsamındaki 6 katlı riskli binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. Çökme esnasında, 18 yıllık, 6 katlı Albayrak Apartmanı'nın duvarlarında hasar meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, olay yerine çok sayıda, sağlık ekibi, polis ve itfaiye de sevk edildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, yıkımı yapan kepçe operatörünün kaçtığını söyledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe de olay yerine incelemelerde bulunmak için geldi. Boztepe, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi. Bahçelievler Belediye BaşkanıHakan Bahadır da, "Ruhsatlı bir yıkım, kaçak bir yıkım değil. İçeride yaşayanları biz misafir edeceğiz. En kısa zamanda da duvarın yapılmasını hemen isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, yaptığı açıklamada, "Kısmi bir mal kaybımız dışında can kaybımız ve ciddi bir hasarımız yok. Savcılığımız bilgilendirildi. Konuya ilişkin gerekli adli takip başlayacak. Oluşan hasarı da şu an belediye personelimiz gerekli keşfi yapıyor en kısa sürede hem müteahhit üzerinden hem de bizim üzerimize düşen bir şey varsa o çerçevede karşılayacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

ZARAR GÖREN BİNAYI MÜHÜRLEDİK

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahadır, "Bugün maalesef üzücü bir olayımız oldu. 6 katlı eski binamız kentsel dönüşüm kapsamında yıkım ruhsatı alıyor, öndeki arsa boş orayı yıkmış, bugün de arkadaki yeri yıkmaya çalışıyordu. Teknik arkadaşlar inceleyecek, savcılık karar verecektir. Yıkımın 5 dakikasında üstten kepçeyi vurduğu gibi yıkılması gereken bina yıkılıyor, bir anda, plansız ve düzensiz olarak yıkılıyor. Yanındaki binanın duvarlarına zarar veriyor. Eski binada kimsenin olmadığını düşünüyoruz ama yine de AFAD'a haber verdik, onlar bakacaklar. Zarar gören binadaki arkadaşlarımız da komşularımızı da boşalttık. Binayı mühürledik. Orayla ilgili incelemeyi yapıyoruz" diye konuştu.

KAÇAK BİR YIKIM DEĞİL, SAVCILIK KARAR VERECEK

Bahadır, "Kentsel dönüşümde yapılması gerekenleri söylüyoruz. Önlem aldıklarını iddia ediyorlar. Ruhsatlı bir yıkım, kaçak bir yıkım değil. İçeride yaşayanları biz misafir edeceğiz. En kısa zamanda da duvarın yapılmasını hemen isteyeceğiz. Her yıkım başında belediyenin zabıtanın tedbir alması gibi bir durum yok. Bu durumun cezai yaptırımı var. Hem biz belediye olarak gerekli yaptırımı uygulayacağız, ayrıca savcılık da kepçe operatörü, müteahhiti, mühendisi sorumlu şantiye şefinin üzerinde gereğini yapacaktır. Zarar gören binanın kolonları zarar görmemiş. Dış duvarında, bir kontrol ettirilir, bakılırö dedi.

ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLDU DİYE ÇOK KORKTUM

Yıkılan binanın üzerine çöktüğü bina Albayrak Apartmanı'nda yaşayan Filiz Demirci, "Çocuklarım evdeydi. Sabah burayı hem kazıyorlardı hem de yıkmaya çalışıyorlardı. Aklıma da geldi binayı kesin üstümüze devirecekler diye. Ben işe gittim kızlar beni anne bizim bina yıkıldı diye aradı. Geldim, salonla yatak odası tamamen gitmiş. Allah'tan çocuklarım orada değildi. Evde küçük bebek vardı. Sadece evim hasar gördü. Eşim uyarmış onları ne yapıyorsunuz bina üstümüze çökecek diye, gir içeri demişler. Bunu yıkarken de zorla yıktılar. Burası güçlendirme yapılmış, günlerce betonu zorla yıktılar. O zaman da bina hep sallanıyordu. Bu kadar dar sokakta öyle yukardan vurarak ev mi yıkılır. Gidip bir yerde kalacağız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarıma bir şey oldu diye korktum. Eşim yatak odasında sıkışmıştı kapıyı kırıp çıkarttık onu. Can kaybımız yok ifadelerini kullandı.

Binada yaşayan bir başka kişi de, "Kepçeciyi uyardığım halde adam bana içeri geç diyor. İçeri girmemle binanın çökmesi bir oldu. Ben de araya sıkışıp ölebilirdim" dedi.

YANLIŞ KOLONA VURMASINDAN DOLAYI BİNA ÇÖKTÜ

Olayın görgü tanığı esnaf Aykut Aküzüm de, "Kepçe tek başına çalışma yapıyordu, bir arkadaş da elinde suyla suluyordu. Arkadaşımız bu ne yapıyor kolona vuruyor dedi. Yanlış kolona vurduğu çok açık belliydi. Oradan buraya gelene kadar zaten bina çöktü. Hasar olan yerdeki amcaya bir şey oldu dedik. O hemen çıktı, isyan etti. Hiçbir önlem, hiçbir şey yoktu burada. Hemen polis geldi, itfaiye geldi. Olaya müdahale ettiler. Kesinlikle yanlış kolona vurmasından dolayı bina çöktü. Operatör indi ve kaçtı" diye konuştu.