BAHÇELİEVLER'DE YOL ÇÖKTÜ, PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ
1 saat önce
Bahçelievler'de yoğun yağış sonrası yolda çökme meydana geldi.
Bahçelievler Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:27 Kaynak: DHA
'de yoğun yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç yolda oluşan çukura düştü.
Olay, 13.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağmurun ardından metro inşaatı önünde bulunan yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında yol üzerinde park halinde bulunan araç yolda oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri sevk edildi. Ekipler çukura düşen aracı çıkardı.
Aracı çukura düşen Halil Akın
, "Sabah
aracımızı park ettik. Öğlene doğru hızlanan yağmurla zemin yumuşuyor. Sonra park halindeki aracımız çukura düşüyor. Aracımızda maddi hasar oluşuyor. Aracımın içi ve motor aksamı su aldı" dedi. Çöken yolda İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.
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