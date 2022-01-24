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Bahçelievler'de yol verme tartışması kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'de yol verme tartışması kamerada

24.01.2022 19:38
Bahçelievler'de yol verme tartışması kamerada

Megakenti etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Megakenti etkisi altına alan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler'de karın kapladığı yolda karşı karşıya gelen sürücülerin ise yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 17.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Canım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla kaplanan yolda karşı karşıya gelen sürücüler birbirlerine yol vermeyince tansiyon yükseldi. Araçların karlı yolda ilerlemekte zorlandığı anlarda karşı karşıya gelen vatandaşlar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından diğer araca yol veren minibüs zor olsa da geri gelmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde araçlardan inen vatandaşların tartışması ve ardından karlı yolda yavaş yavaş ilerlemesi yer alıyor. - İSTANBUL

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Bahçelievler, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de yol verme tartışması kamerada - Son Dakika


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