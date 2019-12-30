Bahçelievler'de yolda çökme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de yolda çökme - Son Dakika

Bahçelievler'de yolda çökme

6 saat önce

Bahçelievler'de bir otomobil sokaktan geçtiği sırada yol çöktü.

Bahçelievler'de bir otomobil sokaktan geçtiği sırada yol çöktü. Çöken yolda bir metre derinliğinde çukur açılırken, otomobilin ön tekeri çukura düştü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Alkaç yönetimindeki 34 DU 4186 plakalı otomobil sokakta seyir halindeyken yol çöktü. Çöken yolda bir metre derinliğinde çukur açıldı. Otomobilin ön sağ tekeri çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri ön tekeri çukura düşen aracı kepçe yardımıyla çıkardı.

"GEÇMEMLE YOLUN ÇÖKMESİ BİR OLDU"

Serkan Alkaç "Karşıdan araç geliyordu. Geniş döneyim dedim. O geçsin sonra döneyim diye. Geldim direkt çukura girdim zaten. Küt diye bir ses duydum durdum. Geçmemle yolun çökmesi bir oldu. Bende mi çökmüş yoksa benden önce çökmüşte kimse önlem mi almadı? Onu bilmiyorum. Görsem zaten girmem çukura. Akşam geldim bir sıkıntı yoktu. Aynı güzergahı kullandım. Sabah işe gidiyordum. Sola dönüş yapayım dedim. Kısmet olmadı çukura girdik." dedi.

Bahçelievler'de yolda çökme

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da EGO otobüsüyle çarpışan otobüste sürücü yaralandı
Bahçelievler'de yol çöktü, otomobil açılan çukura düştü Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:56 Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
15:56 Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Son Dakika
15:56 İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Son Dakika
15:51 MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
15:51 Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler'de yolda çökme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]