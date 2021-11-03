BAHÇELİEVLER'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yayanın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de, geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Adnan Kahveci Bulvarı'nda Serkan Erkenci'nin kullandığı 34 DZE 099 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Serkan Erkenci'nin polis merkezinde ifadesine başvuruldu.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin yayaya çarptığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı ve kadının savrularak yere düştüğü görülüyor. Kazanın ardından sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor.