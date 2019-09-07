Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı

20 dakika önce

Bahçelievler'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bahçelievler'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden Ali Evci yönetimindeki 26 BU 781 plakalı otomobil, önünde seyreden Mutlu Çelik'in kullandığı 34 KJ 0551 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan otomobil, Elif Doğuş Yıldırım yönetimindeki 34 ZN 3350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yıldırım'ın aracındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle belinde ağrı oluştuğunu belirten Çelik ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Bahçelievler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 00:01:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]