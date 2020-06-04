BAHÇELİEVLER'DE ZİNCİRLEME KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINDA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE ZİNCİRLEME KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINDA
Haber: Alper KORKMAZ / BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.
Haber: Alper KORKMAZ/ BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.
Kaza saat sabah 07.40'ta D-100 Karayolu Bahçelievler mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon seyir halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise bir başka otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan zincirleme kaza otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sol şeritte ilerleyen otomobil diğer otomobilin kendisine çarpmasıyla sağ tarafta bulunan bariyerlere çarparak duruyor.
Görüntü dökümü
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- Araç
içi kamera görüntüsü
-Kaza anı
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:52 Kaynak: DHA
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