BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR

7 saat önce

BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı Gündoğdu apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

 BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de 40 yıllık ağır hasarlı Gündoğdu apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi Bahçelievler'de bulunan binaların 4'ü kat maliklerinin kendi isteğiyle yıkıldırken  diğer 4 binadan ikisinin ise yıkımı bugün gerçekleşti.

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi 83 numaradaki 24 daire ve 6 dükkanın bulunduğu 6 katlı Gündoğdu Apartmanın yıkımı bugün yapıldı. Bina sakinlerinden olan Canan Kurt binada önce güçlendirme yapılmasına sonra da yıkılmasına karar verildiğini söyledi.

BAHÇELİEVLER'DE 24 BİNA DAHA YIKILACAK

Bu hafta sonuna kadar Bahçelievler'de bulunan hasarlı 24 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek. Bugün yıkımı yapılan iki binanın kat maliklerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Binadan görüntü

Yıkım çalışmalarından görüntü

Yıkımdan drone görüntüsü


- İstanbul
Bahçelievler, İstanbul, Gündoğdu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili kadın başkanı ziyaret eden İmamoğlu'ndan sitem: İstanbul için üzücü bir durum
İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek

Son Dakika Haberleri
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:37:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAHÇELİEVLER'DEKİ AĞIR HASARLI BİNA YIKILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]