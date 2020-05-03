BAHÇELİEVLER'DEKİ AYAKKABI HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

Olay 30 Nisan'da Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde gerçekleşti. Apartmana gelen bir kişi, kredi kartıyla apartmanın kapısını açarak içeri girdi. Koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşların evde olmalarına aldırış etmeyen hırsız saniyeler içinde daire önlerindeki ayakkabıları yanında getirdiği poşete doldurarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde apartman önüne gelen kişi, kart yardımıyla kapıyı açıyor. İçeri girerek saniyeler sonra poşete doldurduğu ayakkabılarla apartmandan uzaklaşıyor.