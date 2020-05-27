Bahçelievler'deki camiler ve cemevi dezenfekte edildi - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve 29 Mayıs'ta yeniden açılması planlanan camiler ile cemevini dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki kamusal alanların ilaçlama ve dezenfekte edilmesi çalışmaları sürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede cami, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezler ile ilçedeki cemevini özel solüsyonlar kullanarak ilaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede bulunan camilerin ve cemevinin dezenfeksiyon işleminin tamamlandığını belirtti. Bahadır çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini de kaydetti.