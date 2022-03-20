BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

20.03.2022 09:17

BAHÇELİEVLER'de bir iş yerine girerek içerde bulunan çelik kasayı açan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de bir iş yerine girerek içerde bulunan çelik kasayı açan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde 3 Mart 2002 tarihinde bir iş yerinde meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar içerde bulunan para kasasını açtı. Kasanın içinde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde iki kişi oldukları görülen hırsızların iş yerinde bir süre dolaştıkları daha sonra kasaya yönelerek içindekileri çaldıkları görüldü. Şüphelilerin bir ara kendilerini görüntülediklerini fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü de değiştirdikleri belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit etti. Şüpheliler 17 Mart 2022 tarihinde Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinde tespit edilen adreslere Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler Ali B.(39), Kaddafi Ç.(26), Zülkif B.(43) ve Vedat K.(29)'in sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden de defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çelik kasa açmaya yarayan matkap, murç gibi çeşitli aparatlar ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA

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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sineklik hırsızları kamerada Son dakika 3. sayfa: Bursa'da sineklik hırsızları kamerada At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı At arabalı hırsızlar 2 ton çelik boruyla bekçilere yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DEKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika


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