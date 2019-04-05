Bahçelievler'deki Cinayet: Kadının Cesedini Bavulla Taşıması Kameralarda

Bahçelievler
'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zivar G.R., işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüphelinin genç kadını boğarak öldürdükten sonra bulunduğunda kimliğinin tespit edilmemesi için parmaklarını kestiği, avuş içlerini kazıdığı, ayrıca yüzünün derisini soyarak tuvalete attığı belirlendi. Şüphelinin bir başka kadından 4 çocuğu olduğu, ikinci eşi olarak dini nikahlı eşi Najia Arabzai'yi başka bir kişiye cep telefonundan çıplak resimlerini attığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye gönderildi.
VAHŞİ CİNAYET KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bahçelievler'de kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından gelen kötü kokular üzerine içeri giren polis ekipleri çekyatın altına saklanmış bir kadın cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan inceleme sonucu cesedinin yüz derisinin yüzüldüğü, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edilmişti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ BAVULLU ADAM FAİL ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili yaptığı çalışmada önce bina güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu 30 Nisan 2019 tarihinde bir kişinin elinde bir büyük bavul ve iki küçük bavulla içeri girdiği bir süre içerde kaldıktan sonra aynı bavullarla çıktığı görüldü. Ancak polis görüntülerde girerken güçlükle taşınan bavulun çıkışta daha kolay taşındığını ve cesedin bu bavulla eve getirilmiş olabileceğini değerlendirdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine bavullu şüphelinin peşine düşen dedektifler kamera görüntülerini kullanarak takip ettikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Zeytinburnu
'nda bir eve düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Karşısında polisi gören Afganistan
uyruklu şüpheli Zivar G.R. suçunu itiraf etti.
ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI İKİNCİ EŞİ OLARAK ALMIŞ
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Zivar G.R. işlediği cinayetin nedenini ve ne şekilde işlediğini bütün detayları ile anlattı. Zonguldak
'ta yaşadığını ve 4 çocuğu olduğunu söyleyen Zivar G.R. akrabaları aracılığı ile bir süre önce Najia Arabzai'yle tanıştığını ve onu ikinci eşi olarak almaya karar verdiğini anlattı. Genç
kadının bunu kabul etmesiyle dini nikahla evlendiklerini anlatan Zivar G.R.'nin "Bazen Zonguldak'ta diğer eşimin yanında bazen de İstanbul
'da Najia'nın yanında kalıyordum." dedi.
CİNAYETİN SEBEBİ ÇIPLAK RESİM
Olayın yaşandığı gün İstanbul'daki Najıa Arabzai'nin yanına geldiğini anlatan Zivar G.R. onun başka bir Afganlı gençle görüştüğünü fark ettiğini, telefonunu incelediğinde ona çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Bu nedenle kavga
ettiklerini ve eşinin telefonunu kırdığını anlatan Zivar G.R. "Bu arada ben banyoya girmiştim. Dışarı çıktığımda Najıa'nın bu kez benim telefonumdan aynı adama yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dediği öğrenildi.
CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİ TAŞIMAK İÇİN BAVUL ALMIŞ
Cinayetin ardından dışarı çıkarak bir büyük, iki küçük bavul aldığını anlatan Zivar G.R. cesedi büyük bavulun içine koyduğunu daha sonra kapının önüne çıkarak bir taksi çağırdığını anlattı. Gelen taksiciye arkasında iz bırakmamak için cep telefonu olmadığını ve taksicinin telefonundan günlük kiralık ev bulmasını istediğini anlatan Zivar G.R., daha sonra bulduğu eve yerleştiği öğrenildi.
KAMERALARI FARK EDİNCE CESEDİN PARMAKLARINI KESMİŞ
Polisteki ifadesinde cesedi içerde bırakıp gideceği sırada apartmandaki güvenlik kameralarını fark ettiğini anlatan Zivar G.R., bunun üzerine geri döndüğünü kadının kimliğinin tespit edilmemesi için önce el parmaklarını kestiğini, daha sonra avuç içini bıçakla kazıdığını ardından yüzünün derisini soyduğunu polislere anlattı. Çıkan parçaları tuvalete attığı ve sifonu çektiğini söyleyen Zivar G.R.'nin cesedi naylona sararak çek yatın altına sakladıktan sonra yine şüphe çekmemek için geldiği bavullarla dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.
YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Şüphelinin Yunanistan
'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, bu amaçla insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Bavulla cesedi taşıması (farklı güvenlik kameralarından)
- Aktüel
görüntüler
-şüphelinin emniyetten çıkarılışı
-Genel ve detaylar - İstanbul