Bahçelievler'deki cinayetin zanlısının tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bahçelievler'de kız arkadaşını tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayda yaralanan katil zanlısının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, cuma günü Şirinevler Mahallesi'nde Orhan A. ile Sevim S., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan A., Sevim S.'yi bıçakla yaraladı.

Olayda Sevim S. hayatını kaybederken, yaralanan Orhan A. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Katil zanlısı Orhan A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.