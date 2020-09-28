Bahçelievler'deki gasp dehşetinde 1 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de gasp etmeye çalıştıkları kişiyi dereye atan 4 şüpheliden 1'i daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Serkan K. (20) adliyeye sevk edildi. Polisin kalan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi araba alım satımı bahanesiyle yanına gittikleri Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce araca bindirip bir dere kenarına getirmiş orada da darp edip parasını gasp etmişlerdi. Ağır yaralanan Selmo hastaneye kaldırılırken olaya karışan şüpheliler sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler sosyal medya da büyük tepki çekti. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılanlardan Görkem B.(20) 'yi dün gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde Serkan K.'yi (20) Silivri' de yakaladı. Şubeye getirilen Serkan K.'nın 14 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin Muhammed Selmo'yu dereye atanlardan biri olduğu belirtildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.