Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför  'frenler bozuktu', yolcular 'uyukluyordu' dedi - Son Dakika
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Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför  'frenler bozuktu', yolcular 'uyukluyordu' dedi

03.02.2023 12:25
Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför  'frenler bozuktu', yolcular 'uyukluyordu' dedi

100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi.

BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B. 'nin polise 'Otobüsün frenleri bozuktu' dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi.

Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi.Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.


Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Bahçelievler, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför  'frenler bozuktu', yolcular 'uyukluyordu' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'deki İETT kazası: Şoför  'frenler bozuktu', yolcular 'uyukluyordu' dedi - Son Dakika
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