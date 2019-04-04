Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'deki Kadın Cinayeti: 1 Kişi Yakalandı

Bahçelievler'deki Kadın Cinayeti: 1 Kişi Yakalandı

1 saat önce

BAHÇELİEVLER'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'deki Kadın Cinayeti: 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.   Polis yürüttüğü soruşturmada 1 kişiyi gözaltına aldı.

"ÇOK VAHŞİCE"

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli  Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:03 Kaynak: DHA

Polis, Bahçelievler, Güncel
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