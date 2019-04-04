Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'deki Kadın Cinayetinin Detayları Belli Oldu

Bahçelievler'deki Kadın Cinayetinin Detayları Belli Oldu

1 saat önce

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHABahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'deki Kadın Cinayetinin Detayları Belli Oldu, System.String[]
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zivar G. R.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu bir kişi Fatih'te gözaltına alındı. Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bulunan cesedin 25 yaşındaki Afganistan Uyruklu Najıa Arabzai'ye ait olduğu tespit edildi. Arabzai'nin 30 Mart tarihinde belirtilen adreste boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R.'nin 30 Mart günü saat 20.00 sıralarında büyük bir valizle olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Taksiciyle irtibata geçen ekipler taksicinin şüpheliyi Zeytinburnu'ndan aldığını öğrenerek, harekete geçti. Ekipler şüpheli Zivar G. R.'nin belirlenen adresteki dairede eşiyle kaldığını tespit ederek, 30 Mart günü evden büyük bir valizle ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G. R. saat 16.45 te Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Olaya ilişkin geçilen görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:41 Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayındaki İddialar Müge Anlı'yı Bile Dehşete Düşürdü: Korku Filmi Gibi Kadın Muhtar, Rakiplerinin Sandığa Gömerek Üçüncü Zaferini Aldı Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü? Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:11:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'deki Kadın Cinayetinin Detayları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]