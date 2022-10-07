BAHÇELİEVLER'DEKİ OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bahçelievler'de bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlatan polis 30 Temmuz 2022 tarihinde çalınan bir otomobili üzerine sahte plaka takılmış olarak ele geçirdi. Araç içinde bulunan şüpheliler Ünal Ş.(24), ile Atakan B.B.(22) gözaltına alındı.

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Ünal Ş.'nin daha önceden 17 adet, Atakan B.B.'nin ise 4 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak, park halindeki otomobilleri çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin ellerindeki anahtarın otomatik kilit tuşuna basarak ait olduğu otomobilleri buldukları ardından sanki kendi araçlarıymış gibi binerek çaldıkları görüldü.