Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı

02.11.2020 15:04

Son dakika haber: Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı Genç kızı boğarak öldüren zanlının evi yaktığı ortaya çıktı İSTANBULBahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası evde cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cinayete kurban...

Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı

Genç kızı boğarak öldüren zanlının evi yaktığı ortaya çıktı

İSTANBUL - İSTANBULBahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası evde cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak'ta dün meydana gelen patlamanın ardından cinayet çıktı. Meydana gelen patlamada dairede çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesedi evin salonunda bulunmuştu.

Ceset üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları genç kadının görüştüğü kişileri takibe aldı.

Genç kadının son dönemde sık sık görüştüğü Ergin A.'yı gözaltına alan polis ekipleri cinayet ihtimali üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. Polise ekiplerinin sorgusu sırasında Ergin A., cinayeti itiraf etti.

Geceleyin aralarında yaşanan bir kıskançlık tartışması üzerine genç kadını öldürdüğünü itiraf eden zanlı, evi de arkadaşıyla beraber bezin alarak yaktıklarını kaydetti. Ergin A.'nın itirafları üzerine polis ekipleri olaya karışan diğer Ali İlkay S.'yi de gözaltına aldı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürerken acılı yakınları genç kızın cansız bedenini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Genç kadının cenazesi defnedilmek üzere memleketi Karaman'a görüleceği öğrenilirken Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen genç kızın amcası Mehmet Mavi, "Biz kaza biliyorduk. Canice bir olay olmuş Boğulma var, yakma var. psikopat mıdır nedir" dedi.

Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı
Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı
Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı
Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı

Bahçelievler, Cinayet, Polis, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'le ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Ermenistan ordusu Laçin koridorunda SİHA'lardan kaçmak için ormanı yaktı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye giden vatandaş görevlilere yakalandı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım
Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı Tüm dünya ABD seçimlerine kilitlendi! Demokratların adayı Biden, anketlerde Trump'ı geride bıraktı         
15:08
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor         
14:27
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 15:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei