Bahçelievler'deki patlamanın ardından cinayet çıktı

Genç kızı boğarak öldüren zanlının evi yaktığı ortaya çıktı

İSTANBUL - İSTANBULBahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrası evde cansız bedeni bulunan 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak'ta dün meydana gelen patlamanın ardından cinayet çıktı. Meydana gelen patlamada dairede çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesedi evin salonunda bulunmuştu.

Ceset üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları genç kadının görüştüğü kişileri takibe aldı.

Genç kadının son dönemde sık sık görüştüğü Ergin A.'yı gözaltına alan polis ekipleri cinayet ihtimali üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı. Polise ekiplerinin sorgusu sırasında Ergin A., cinayeti itiraf etti.

Geceleyin aralarında yaşanan bir kıskançlık tartışması üzerine genç kadını öldürdüğünü itiraf eden zanlı, evi de arkadaşıyla beraber bezin alarak yaktıklarını kaydetti. Ergin A.'nın itirafları üzerine polis ekipleri olaya karışan diğer Ali İlkay S.'yi de gözaltına aldı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürerken acılı yakınları genç kızın cansız bedenini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Genç kadının cenazesi defnedilmek üzere memleketi Karaman'a görüleceği öğrenilirken Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen genç kızın amcası Mehmet Mavi, "Biz kaza biliyorduk. Canice bir olay olmuş Boğulma var, yakma var. psikopat mıdır nedir" dedi.