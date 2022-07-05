Bahçelievler'deki pazarda besiciler büyükbaş kurbanlıkların çoğunu sattı - Son Dakika
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Bahçelievler'deki pazarda besiciler büyükbaş kurbanlıkların çoğunu sattı

05.07.2022 12:26

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelen besiciler, Kurban Bayramı'na 4 gün kala ellerindeki kurbanlıkların çoğunu sattığını dile getirdi.

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelen besiciler, Kurban Bayramı'na 4 gün kala ellerindeki kurbanlıkların çoğunu sattığını dile getirdi.

Bahçelievler'de kurulan kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satışa çıkaran besiciler, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 80 çadırın bulunduğu kurbanlık pazarında 100 hayvan civarında kaldı.

Çadırların çoğunda hayvanların hepsinin satıldığı öğrenildi. Özellikle büyükbaş hayvanların satıldığı çadırların girişine "Bitti" yazılı brandalar asıldı.

Pazardaki küçükbaş satışlarında hareketlilik ise yeni başladı. Henüz az sayıda küçükbaş satan besiciler, bugünden itibaren satışların artacağını tahmin ettiklerini belirtti.

"Hepsini sattım, şu an 1 tane kaldı"

Besicilerden Vatan Yıldız, bayrama birkaç gün kala hayvanlarını sattıklarını söyledi.

Yıldız, Ağrı'dan 81 büyükbaş getirdiğini dile getirerek, "Hepsini sattım, şu an 1 tane kaldı. Gayet de iyi sattım, memnunum. Bende genelde 6-7 kişilik hayvanlar vardı. Mesela 800 kilo büyükbaşımızı 59 bine verdim. İstanbul halkına da çok teşekkür ediyorum. Güleryüzle memleketimize döneceğiz." diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Sadettin Çakmak ise fiyatların gayet uygun olduğunu ifade etti.

İki tarafın da gönlü olacak şekilde satış yaptıklarını kaydeden Çakmak, " Ardahan'dan bunları getirdim. Temiz, dağdan inen koyunlar. Nasip olursa satacağız. Zaten 1 hafta, 10 gün öncesinden büyükbaşlar satılıyor. Gücü yeten büyükbaş, yetmeyen de küçükbaş alıyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'deki pazarda besiciler büyükbaş kurbanlıkların çoğunu sattı - Son Dakika

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