BAHÇELİEVLER'DEKİ SATIŞ ALANINDA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK TÜKENDİ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DEKİ SATIŞ ALANINDA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK TÜKENDİ

08.07.2022 16:58

BAHÇELİEVLER'de bulunan satış alanındaki büyükbaş hayvanlar tükendi.

BAHÇELİEVLER'de bulunan satış alanındaki büyükbaş hayvanlar tükendi.

Arife gününde kurbanlık satış yerlerindeki hareketlilik devam ediyor. Bahçelievler'de bulunan kurbanlık satış alanında büyükbaş hayvanlar tükendi. Kurban almayı son güne bırakanlar büyükbaş kurbanlık bulamadı. Tokat'tan 30 hayvan ile geldiğini belirten Elvan Bıyık 'Hayvanlarımın hepsi bitti. Satışlarımız güzel geçti. Malımız değerine göre satıldı. En yüksek fiyatımız 55 bin en düşüğü 30 bin liraydı. Vatandaşlarımızda maddi durumdan zorlanıyor. Ama illaki Allah rızası için kesilecek. Durumu iyi olan büyükbaş kesiyor maddi durumu köyü olan küçükbaş kesiyor. Erken bitirdik kurbanımızı. Herkes kurban arıyor bulamıyor. Hayvan sahipleri 'bitti' diye çadırlarına yazdı" diye konuştu.

Nazif Polat ise '27 tane hayvan getirdik. Hepsini bitirdik iyi satışlar oldu. Fiyat artışı ya da karaborsacılık olmadı. Vatandaşlarda memnun kaldı bizde memnum kaldık" diye konuştu.

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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den kurbanlık satış ve kesim alanında inceleme Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den kurbanlık satış ve kesim alanında inceleme Kurbanlık satış alanları ve yol denetimleri yapıldı Kurbanlık satış alanları ve yol denetimleri yapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DEKİ SATIŞ ALANINDA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK TÜKENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DEKİ SATIŞ ALANINDA BÜYÜKBAŞ KURBANLIK TÜKENDİ - Son Dakika
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