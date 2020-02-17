Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

6 saat önce

Bahçelievler'de alacak verecek meselesi yüzünden bir emlakçının silahla vurduğu baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Bahçelievler'de alacak verecek meselesi yüzünden bir emlakçının silahla vurduğu baba ve oğlu kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden kimliği belirsiz bir emlakçı, silahını çıkartarak tartıştığı Sami Bulut ile oğulları Kürşat ve Samet Bulut'u vurarak olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan baba Sami Bulut ile oğlu Kürşat Bulut'un yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA)

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, Samet Bulut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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Bahçelievler'deki silahlı kavgada vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti
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