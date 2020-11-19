Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı - Son Dakika

Bahçelievler'deki tekstil atölyesi böyle patladı
19.11.2020 23:57
BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdıOlay, Perşembe gece 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi.
BAHÇELİEVLER'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Olay, Perşembe gece 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan patlama vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan atölyede bir anda patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında büyük panik yaşanıyor.
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