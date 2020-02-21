Bahçelievler'deki yangın: Yanan atölyenin alt katındaki okulda eğitime ara verildi - Son Dakika
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Bahçelievler'deki yangın: Yanan atölyenin alt katındaki okulda eğitime ara verildi

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de yanan tekstil atölyesinin alt katındaki okulda eğitime ara verildi.

Bahçelievler'deki yangın: Yanan atölyenin alt katındaki okulda eğitime ara verildi, System.String[]

BAHÇELİEVLER'de yanan tekstil atölyesinin alt katındaki okulda eğitime ara verildi.

Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi Kavak Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan tekstil atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü.

Tekstil atölyesindeki yangın nedeniyle aynı binada bulunan özel bir okul eğitime ara vermek zorunda kaldı. Söndürme çalışmaları sırasında itfaiyenin suyundan etkilenen okuldaki temizlik çalışmaları nedeniyle bugün öğrenciler okula gitmedi. Okul yönetimi ise eğitime ne zaman devam edecekleri konusunda bir açıklama yapmadı.


Yenibosna, Kavak, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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