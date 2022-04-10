BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

10.04.2022 09:55

? BAHÇELİEVLER'de 5 katlı bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı.

? BAHÇELİEVLER'de 5 katlı bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkım sırasında bitişikteki apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkımı gerçekleştiren inşaat firması mağdur olan bina sakinlerinin duvarlarını örmeye başladı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkım sırasında bitişikteki apartmanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Bina için ayrı bir duvar yapılmaması üzerine bir cephesi açıkta kaldı. Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Belediye yetkilerinin araya girmesiyle inşaat firması tarafından da mağdur olanlar için apartmana duvar örülmeye başlandı.

"ALT BLOK YIKILINCA DUVARSIZ KALDIK"

Bina sakinlerinden Necip Güngör, yan yana inşa edilen binaların yapımında iki duvardan birinin yapılmadığını söyledi. 3 gündür mağdur olduklarını ifade eden Güngör, "1976 yılına müteahhit yapmış burayı, yaparken de tek duvar koymuş araya. Alt bloğa koymuş üst bloğa koymamış. Alt blok yıkılınca doğal olarak duvarsız kaldık. Kabasını yaptılar ama mağduruz. Stresliyiz, eve giremiyoruz. Vurdukça sallanıyor her yer" diye konuştu.

BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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geri dönüşüm, Bahçelievler, Hürriyet, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DEKİ YIKIMDA YAN BİNANIN DUVARSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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