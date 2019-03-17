Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'e Fenerbahçe Anıtı

Bahçelievler'e Fenerbahçe Anıtı

47 dakika önce

Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonluğunun anıtı Bahçelievler'de açılacak.

Bahçelievler'e Fenerbahçe Anıtı, System.String[]
Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonluğunun anıtı Bahçelievler'de açılacak.

Fenerbahçe Euroleague Anıtı'nın açılışı Kocasinan Polis Karakolu önünde bulunan alanda 19 Mart Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüp için hazırlanan anıta ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "THY Avrupa Ligi Kupasını kazanarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Daha önce Anadolu Efes'in kazandığı Koraç Kupası'nı ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı da anıtlaştırdıklarını hatırlatan Develioğlu, "Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge Kupasını da biz anıtlaştırmıştık." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Avrupa, Bahçelievler, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 19:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'e Fenerbahçe Anıtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]