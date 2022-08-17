RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL - Son Dakika
Üye Girişi

RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL

17.08.2022 10:28
RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL

BAHÇELİEVLER Elvan Sokak'taki trafik ışıkları günün her saatinde araçlar için yeşil, yayalar için de kırmızı yanıyor.

BAHÇELİEVLER Elvan Sokak'taki trafik ışıkları günün her saatinde araçlar için yeşil, yayalar için de kırmızı yanıyor. Mahalle sakinleri ise bu durumun hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturduğunu söylüyor. İBB yetkilileri ise trafik ışıklarının, var olan butona basılmasıyla yayalara yeşil yandığını iddia etti.

Trafik ışıkları, bir yandan trafik akışını düzenlerken bir yandan da kaza riskini azaltıyor. Hem yayaların hem de sürücülerin hayatını kolaylaştıran ışıklar Bahçelievler Elvan Sokak'ta hatalı yanıyor. Otobüs duraklarının olduğu, minibüs, otomobil ve motorların geçiş için sıkça kullandığı sokakta araçlar için hep yeşil ışık yanarken, yayalar için de hep kırmızı ışık yanıyor. Işığa bakarak yolun karşısına geçmek isteyen yayalar bekledikleriyle kalırken, sokaktan çıkan araçlar ise yeşil ışık yandığı için yolda hiç durmadan ilerliyor. Sürücüler ve yayalar, risk oluşturduğu için durumun düzeltilmesini istiyor.

"KAZA OLUYOR"

Bahçelievler'de esnaf olan ve iş yerine gitmek için her gün bu yolu kullanan araç sürücüsü Arif Özen, "Burada araçlar sık sık gidip geliyor, ters yön olarak da kullanıyorlar. Yetkililere daha önce de bildirdik ama kimse ilgilenmedi. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devamlı kullanıyorum ben bu yolu. Karşı taraftan da aradan çıkış var. Gelen arabalarla çıkan arabalar çarpışıyor, kaza oluyor" dedi.

"KARŞIYA GEÇMEK İÇİN 15 DAKİKA BEKLEDİM"Yolun karşısına geçmek için bekleyen Arife Gözcü de, "Şu anda karşıya geçmek için 15 dakikadır bekliyorum. Ben de çok farkında değildim, sürekli kullandığım yol. 15 dakika bu kısa yolda beklemememiz lazım. En fazla 3 dakika beklememiz lazım. Burası ana yol değil, yayanın sürekli kullandığı bir yol" diye konuştu.

"BİZE DUR, HERKESE GEÇ... RİSKLİ"Bahçelievler'de yaşayan Özlem Alcan ise, "Burayı kullanıyorum. Hiç yeşil yanmıyor, sebebini bilmiyoruz. Hep bize dur, herkese geç. Fark ettiğimden beri hep kırmızı yanıyor. Kendimiz sağa sola bakıp geçiyoruz. Işığın yardımıyla falan geçemiyoruz. Genci de yaşlısı da kendi imkanlarıyla geçiyor. Riskli. Bizimki bir nebze ama burada yaşlılarımız da çok onlar için daha riskli" ifadelerini kullandı.

"BURANIN YEŞİL YANDIĞINI GÖRMEDİM"Elvan Sokak'ta esnaf olan annesiyle birlikte her gün burada duran 8 yaşındaki Mahir Budak da, "Karşıdan karşıya geçerken düğmeye basıyorum. Burada yeşil yanmıyor. Buranın yeşil yandığını hiç görmedim. Bu tehlikeli. Araba çarpması ve kavga olabilir. Ben karşıdan karşıya geçerken sağıma ve soluma bakıyorum" dedi.

Bu arada İBB yetkilileri ise sözkonusu trafik ışıklarının, var olan butonlu basılmasıyla yayalara yeşil yandığını öne sürdü.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama Ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı Ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Bahçelievler, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:33 Rize'de yıllardır "şifalı" diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:28 Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: RENK DEĞİŞTİRMEYEN TRAFİK IŞIĞI; YAYAYA KIRMIZI, ARAÇLARA HEP YEŞİL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement