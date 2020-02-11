Bahçelievler GençLig başladı - Son Dakika
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Bahçelievler GençLig başladı

6 saat önce

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca gerçekleşecek Bahçelievler GençLig'e, resmi ve özel 26 lise, 55 takım olmak üzere toplam 660 öğrenci katılacak.

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Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca gerçekleşecek Bahçelievler GençLig'e, resmi ve özel 26 lise, 55 takım olmak üzere toplam 660 öğrenci katılacak.


Bahçelievler'de bulunan tüm resmi ve özel liseleri kapsayan "Bahçelievler GençLig Okullar arası Basketbol ve Voleybol Turnuvası", açılış seremonisinin ardından start aldı. Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksinde düzenlen Bahçelievler GençLig açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Numan Nafiz Şahin ve turnuvaya katılan okulların sporcu öğrencileri ile antrenör öğretmenleri katıldı.


GençLig açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "Sizlerin okullarında iyi eğitim alan, en az bir sanat dalıyla uğraşan, bir spor dalıyla uğraşan, bir iyilik hareketinde aktif görev alan bireyler olmanızı önemsiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. Başlama atışı Başkan Bahadır tarafından yapılan turnuvanın açılış maçı, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve arasında oynandı. Başkan Bahadır, maçın ilk 10 dakikasında Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi erkek basketbol takımında oynayarak forma terletti.


26 Lise, 55 takım, 660 sporcu katılacak


Turnuvaya, resmi ve özel 26 lise, 55 takım olmak üzere toplam 660 öğrenci katılacak. Turnuvaya katılan takımların forma ve tüm malzemeleri belediye tarafından karşılanacak. 8 hafta boyunca devam edecek bu uzun soluklu maratonda öğrenciler, düzenlenecek 107 basketbol ve 130 voleybol müsabakasında birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.


Turnuva birincisi takıma yurt dışı tatili


Lig sonunda, müsabakalarda dereceye girecek tüm okul ve öğrenciler, kendilerine verilecek kupa ve madalyaların yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından çeşitli hediyeler ile de ödüllendirilecekler. Turnuva birincisi takım yurt dışı tatili, ikinci takım ise yurt içi tatili ile ödüllendirilecek, üçüncü takıma hediye çekleri verilecek. - İSTANBUL

Bahçelievler, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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