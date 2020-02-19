Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı - Son Dakika

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesinde yapımına başlanacak olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesinde yapımına başlanacak olan Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Eski binanın yıkım işlerinin tamamlandığı alanda, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve yüklenici firma sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Erin, 3 bin 932 metrekare alanı bulunan merkezde bir de spor salonu yapmayı planladıklarını söyledi.


Vali Erin'in talimatlarıyla, halkın ve gençlerin talepleri de dikkate alınarak hazırlanan projenin içerisinde güzel sanatlar, inovasyon, görsel sanatlar, zeka oyunları ve değerler atölyeleri bulunacak.


Toplam 800 metrekare kapalı alana sahip, iki kattan oluşacak projenin zemin katında dört adet atölye, idari birimler ve gençlik merkezi, birinci katta ise dijital kütüphane, klasik kütüphane ve kafe yer alacak.


Şanlıurfa Haliliye ilçesi Bahçelievler mahallesindeki merkezi konumu nedeniyle gençlerin uğrak yeri olan Bahçelievler Gençlik Merkezinin yaklaşık 50 bin üyesi bulunuyor. - ŞANLIURFA

Bahçelievler, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor
Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu 5 ayda okuduğu 250 kitapla gündem olan Atakan: Bir hedefim daha var, Cumhurbaşkanlığı Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]