Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında 'Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçelievler Belediyesi'nce yaptırılan bisiklet yolunun ilk etabı açıldı.

Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı, System.String[]

AVRUPA Hareketlilik Haftası kapsamında 'Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' teması ile gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçelievler Belediyesi'nce yaptırılan bisiklet yolunun ilk etabı açıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile bisiklet sevdalısı pek çok vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde sosyal medya üzerinde yapılan davetlerde vatandaşlara pandemi kuralları da hatırlatılarak "Sosyal mesafeye uyarak bisikletini al gel" çağrısı yapıldı. Tamamı 2 bin 760 metreden oluşan Bisiklet Yolu Projesi'nin Talatpaşa Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan gidiş-geliş bin 160 metrelik ilk etabı bugün düzenlenen törenle açıldı. Etkinlikte, bin 600 metrelik ikinci bisiklet yolu etabının yapım startının yanı sıra ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek bisiklet park alanlarının da tanıtımı yapıldı. Bisiklet tamir ve bakım standı ve bisiklet aksesuar stantları da açılışta yer aldı. Bisiklet gösterisiyle başlayan etkinlikte Başkan Bahadır, yapımına yeni başlanacak 3 bin 200 metrelik bir bisiklet yolunun da müjdesini verdi.

"AMACIMIZ SPORUN FAYDASINI ANLATABİLMEK"

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ve bisiklet yoluyla da Bahçelievler halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Avrupa Hareketlilik Haftası, geçen yıl 61 şehirde yapıldı. Buradaki amaç toplu taşımanın, bisikletin, yürümenin faydasını insanlara anlatabilmek. Çünkü biliyorsunuz eğer normal araçlarımızı, arabalarımızı devamlı kullanırsak karbondioksit emilimi artacaktır. Karbondioksit emisyonunu en az ya da sıfır olduğu tek araç bisiklet. O yüzden burada bisikletin önemi çok fazla. Bunun yanında insanlarımız ne kadar fazla hareket ederse o kadar da başarılı olurlar. Dünya ve Türkiye'de ölüm yaşı ilerledi. Gençlik sınırı 65 yaşa kadar uzadı. Önemli olan bu yaşlarda sağlıklı kalabilmek. Seçimden önce bisiklet yolu yapmaya söz vermiştik. Biz de ilk olaraktan sözümüzü tuttuk. Yaklaşık 580 metre gidiş geliş bin 160 metre olmak üzere bir bisiklet yolunu açıyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

YENİ BİSİKLET YOLU MÜJDESİ

Başkan Bahadır, "Bunun birincisini yaptık ve bisiklet severlerle açılışını gerçekleştirdik. Bisiklet yolunun ikincisinin de müjdesini verdik. Kemal Sunal Tavukçu Deresi bölgesinde yapacağız. Biz eğer belediyeler olarak vatandaşların isteğine uygun hareket edersek yürüyüş yolları bisiklet yolları yaparsak onlar daha çok spor yapar. Biz komşularımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. O yüzden de bisiklete binmelerini devamlı tavsiye ediyoruz. Bugün hep beraber burada açılışı yaptık ve bisiklet sürüyoruz bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"HERKES İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK"

Vatandaşlar da bisiklet yolunu uzun yıllardır beklediklerini söyleyerek mutluluklarını dile getirdiler. Çocukluğundan bu yana bisiklet kullandığını ifade eden ilçe sakinlerinden Songül Ekici, "Hem Bahçelievler'de oturuyor hem çalışıyorum. Daha önce bisiklet yolu olmadığı için yayaların ve çocukların kullandığı park alanlarını kullanmak zorunda kalıyordum. O yüzden bu yol bizim için çok güzel bir çalışma oldu. Herkes için bu yol çok faydalı olacak. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben çocukluğumdan bu yana bisiklet kullanıyorum. Bize ait bir alanın olması keyif verici" diye konuşu.

"TRAFİK ZAMAN KAYBINA NEDEN OLUYORDU"

Araç trafiği nedeniyle zaman kaybı yaşadığını belirten Ecem Sanaç, "Bu bisiklet yolu çok iyi oldu. Ben Bahçelievler'de oturuyorum. Normalde araç kullanıyorum ama bu güzergahta inanılmaz trafik oluyor. Artık bisiklet kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü iş yerimde Bahçelievler'de. Hakan Başkan'a çok teşekkür ederiz, çok güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

"BİSİKLET KULLANIMI BANA POZİTİF ENERJİ DE KATIYOR"

Zeytinburnu Bisiklet Kulübü adına etkinliğe katıldıklarını ifade eden Gökhan Daş ise ailelerin bisiklet kullanımı konusunda çocuklarına destek olması gerektiğinin altını çizdi. Daş, "Biz bisikleti sadece keyif olarak değil. Araç olarak da kullanıyoruz. Ben işime sabah akşam daha hızlı bir şekilde bisikletle gidip geliyorum. Bisiklet kullanımını ben herkese tavsiye ediyorum. Sağlık açısından da çok güzel bir şey. Ben aşağı yukarı 6 yıldır bisiklet kullanıcısıyım. 6 yıldır toplu taşımadan çok uzağım, sağlığım yerinde ve ekstra bisiklet kullanımı bana pozitif enerji de katıyor. Bence herkes bisiklet kullanmalı. Bisikleti güvenli bir şekilde kullanmak için dikkat etmek gerekiyor. Bölgenin trafiğini iyi bilmek de önemli. Ailelerin de çocuklarına bu konuda destek olması lazım" uyarısında bulundu.

Bisikletliler Meclisi olarak öncelikli amaçlarının kazaları önlemek olduğunun altını çizen Cahit Uğurata ise "Kazaları önlemek adına çıktık bu yola. Bu yolda da belediyelerle ortak hareket ediyoruz. Bisiklet yollarına ek yollar yapılması taraftarıyız" dedi.

Etkinlikte, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişle belirlenen kişilere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından bisiklet hediye edildi. Ardından Başkan Dr. Bahadır ve bisiklet severler doyasıya pedal çevirdi.


Hakan Bahadır, Bahçelievler, Bisiklet, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'in ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

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