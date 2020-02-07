Bahçelievler kara hazır - Son Dakika

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına karşı Bahçelievler'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Karın aniden bastırma ihtimaline karşı ilçede araçlar hazır bekletilirken, olumsuzluk yaşanmaması için esnaflara da 10'ar kiloluk tuzlar dağıtıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için yaptığı kar uyarılarının ardından Bahçelievler Belediyesi de harekete geçti. Kış hazırlıklarını tamamlamış olan belediye, olası yoğun kar yağışına karşı da önlemlerini aldı. Bu kapsamda kara karşı çok sayıda araç hazır bekletilirken, kar yağışı öncesi ilçedeki esnaflara, olası buzlanmalarda dükkanlarının önünde kullanmaları için 10'ar kiloluk çuvallar halinde tuz dağıtıldı. Dağıtılan tuzlarla bir anda bastıracak kara karşı belediye ekipleri gelene kadar esnafların dükkan önlerini tuzlamasıyla oluşabilecek mağduriyetlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bahadır, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıkların tam olduğunu ifade ederken ilçe esnafına da tuz dağıttı. Öte yandan soğuk hava şartlarında sokak hayvanları da ihmal edilmedi. İlçedeki sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve kulübeler bırakıldı.



"Biz belediye olarak hazırız, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetindeyiz"



Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Uyarılar artınca ve özellikle bu gece kar yağışı beklendiği için Bahçelievler Belediyesi olarak ekiplerimizle her konuda hazırlığımızı yaptık. Tuz dağıtımımızı, araçlarımızı, kar yağdığında kayma ihtimali olan yerlere araçlarımızı yerleştirdik. Kar, kış sadece insanlarımıza değil hayvanlarımızı, bitkilerimizi de etkiliyor. Onlar için de yerler yaptık, onlara da dikkat ediyoruz. Kedi köpek kulübelerimizin sayılarını arttırdık. Parklarımıza bıraktık ve onlara mama verme miktarımızı arttırdık. Çünkü bu kış mevsiminde kedi köpeklerimizin yiyecek bulma ihtimali daha az olduğu için. Biz belediye olarak hazırız, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetindeyiz. Elazığ'da deprem, Van'da çığ oldu, şehitlerimize rahmet diliyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.



"Tuz dağıtması gerçekten millet için vatandaş için çok güzel"



Dükkan önlerinde oluşacak buzlanmanın olumsuzluklara neden olabileceğini bu nedenle tuz dağıtılmasının yararlı olduğunu belirten esnaf Muhammed Ziğrek, "Kış için hazırlık yapılması çok iyi bir şey, burada zaman zaman kar yağdığında yerler kaygan olduğunda vatandaşın düştüğüne şahit oluyoruz. Bunun için belediyemizin çalışması ve bizlere tuz dağıtması gerçekten millet için vatandaş için çok güzel" diye konuştu.



"Serpeceğiz tuzları kar eriyip gidecek"



Tuz dağıtımın dükkan önlerinde oluşacak buzlanma için faydalı olduğu belirten esnaf Şahmettin Topkaya, "Bundan iyi bir hizmet olur mu, serpeceğiz tuzları kar eriyip gidecek. Buz olmayacak ve kaymayağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL