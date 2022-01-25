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Bahçelievler kara teslim olmadı - Son Dakika

Bahçelievler kara teslim olmadı

25.01.2022 14:30
Bahçelievler kara teslim olmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar yağışı uyarılarını dikkate alarak günler öncesinde önlemlerini alan Bahçelievler Belediyesi kara teslim olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar yağışı uyarılarını dikkate alarak günler öncesinde önlemlerini alan Bahçelievler Belediyesi kara teslim olmadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için fen işleri, temizlik ve veterinerlik birimleri ile yaklaşık 500 kişilik personel ve 60 iş makinesi ve araçla ilçemiz genelinde mücadele veriyoruz" dedi.

Dün saat 16.00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilçenin tüm ana arterlerinin açık kalması için çaba sarf etti. Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışan ekipler özellikle, yüz binlerce vatandaşın kullandığı Şirinevler yaya üst geçiti merdivenleri ve Şirinevler Meydanı'nında biriken karları sürekli temizleyerek, yayaların geçiş emniyetini sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Akşam saatlerinde başlayan bu çalışma sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Nöbeti devralan diğer ekipler bugün de çalışmalarına ilçenin tüm noktalarında özellikle ana arterler ve sağlık kurumlarının önlerinde ıdevam ediyor. Belediyenin fen işleri, temizlik, park bahçeler müdürlüğü ekipleri, iş makinaları devam ediyor.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ilçenin farklı noktalarında yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Ayrıca, Basın Ekspres Yolu'nda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara da su, meyve suyu ve yiyecek ikramı yapıldı.

Öte yandan, veterinerlik birimi ekipleri de ilçenin değişik noktalarındaki beslenme odaklarına, sokakta yaşayan can dostlarımız için mama takviyesi yaptı.


Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
Bahçelievler kara teslim olmadı
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Hakan Bahadır, Bahçelievler, Meteoroloji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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