Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır - Son Dakika

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır

Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürülmesi olayının faillerinden Haluk Kırcı, "Bahçelievler Katliamı'nı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna yanıt verdi. Kırcı, "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" dedi.

Ankara'nın Bahçelievler semtinde 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin öldürüldüğü katliamın faillerinden Haluk Kırcı, olayın "katliam" olmadığını, "Ülkücülerin intikamı" olduğunu söyledi.

Haber Global'de yayınlananJülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Kırcı, "Katliamı neden gerçekleştirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Katliam katliam denilip geçiliyor. Sanki başka katliam olmadı Türkiye'de. Hep Bahçelievler ön plana çıkarıldı. İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi'nde 5 işçi Ülkücü diye öldürüldü. Adana'da 2 tane Ülkücü öğretmen öldürüldü. Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik."

"BEN AZMETTİRSEM ÖLDÜRTÜRDÜM"

Kırcı, gazeteci Can Dündar'a yönelik silahlı saldırıya dair de konuştu. Kendisinin azmettirdiği iddia edilen saldırıyı değerlendiren Kırcı, "Ben olsam Can Dündar'ı öldürtürdüm. Yapacak olduktan sonra temiz iş yapardım. Ne yapılmış Can Dündar'a? Yere ateş edilmiş saldırı diye. Sonra yakalanmışsın. Devlet gidecek Can Dündar'ı getirecek burada yargılayacak başka yolu yok bunun" dedi.

BAHÇELİEVLER KATLİAMI NEDİR?

Bahçelievler Katliamı, Türkiye'nin yakın tarihindeki bir katliamdır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler mahallesinde Türkiye İşçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli gençlerin öldürülmesi. Olayın failleri Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve Kadri Kürşat Poyraz'dır. Kurbanların biri havluyla boğularak, dördü kafa hizasından kurşunla, diğer ikisi de Eskişehir yolunda öldürülmüştür.

HALUK KIRCI KİMDİR?

Haluk Kırcı,1958, Erzurum, 8 Ekim 1978 günü Bahçelievler katliamında yedi Türkiye İşçi Partisi üyesi genci öldürmekten hüküm giyen ve 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye edilen kişidir.

Kırcı, 1958 yılında Erzurum'da doğdu. Ülkücü çevrelerde "İdi Amin" lakabı ile tanınır. 8 Ekim 1978 günü Ankara'nın Bahçelievler semtinde yedi Türkiye İşçi Partisi üyelerinin öldürülme eylemlerinin sanığı olarak hakkında arama kararı çıkartıldı. 12 Nisan 1988'de Bahçelievler katliamı davasında idama mahkum oldu. 16 Temmuz 1989 tarihinde Bursa Cezaevi'nde ki açık görüşte, üzerinde "Ali Ekinci" sahte kimliği ile firar teşebbüsünde bulundu.

Çıkarılan infaz kanunundan yararlandı ve 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi. Ancak her idamı için ayrı hesaplanması gereken süre henüz tamamlanmadığından tekrar aranmaya başlandı.Kırcı firarda iken 1 Ağustos 1992'de Erzurum'da evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin Erzurum Valisi Mehmet Ağar yaptı.25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün firar etti. O zamanki emniyet müdürünün bu firarda yardımlarının olduğu iddia edilmektedir.Kırcı, sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirkete ortak oldu. 10 Ocak 1999'da, İstanbul terörle mücadele ekiplerinin bir operasyonu ile yakalandı. 8 Şubat 1999'da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu.18 Mart 2004'de ikinci kez yanlışlıkla tahliye edilen Haluk Kırcı, Bahçelievler'de öldürülen öğrencilerin avukatlarının itirazı üzerine aranıyordu.Yanlış infaz hesabı nedeniyle serbest bırakılan ve ardından kaçtığı Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, sorgusunun ardından kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle 4 Şubat 2005 günü Kartal Cezaevi'ne gönderildi. 28 Mayıs 2010 tarihinde tahliye oldu ve 8 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı.4 Şubat 2014 tarihinde yeniden tahliye oldu.

Alparslan Türkeş'in vefatı üzerine kendisinin ve yakın arkadaşlarının yaşadıklarını kodlama isimlerle "Çapraz Biçildi İsyanlarım" kitabında anlatmıştır. Kitaptaki Musa, Cumali, Hamdi ve Kemal isimli karakterlerin Haluk Kırcı, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı oldukları iddia edilmektedir.

Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır
Bahçelievler, Haluk Kırcı, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:49 

Son Dakika Güncel Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi Polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu         
17:11
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı         
16:31
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti         
08:44
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 01:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı: Bahçelievler katliam değildir, Ülkücülerin intikamıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei