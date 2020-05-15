Bahçelievler Mahallesi'ne asfalt - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleştirdiği asfalt serim çalışması sona erdi. Bölgeye 850 ton asfalt serimi yapıldı. Bahçelievler Mahallesi Gelibolu Sokak ve Bilgin Sokak'taki asfalt serim çalışmalarını da bitiren ekipler, şehrimizin farklı bölgelerindeki faaliyetlerini titizlikle gerçekleştiriyor. - KÜTAHYA

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