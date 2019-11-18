Son Dakika Haberleri: Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı
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Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Kış yaklaşmadan önce tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi mahallerde asfalt çalışma işlerini aralıksız sürdürüyor.

Bahçelievler mahallesinde asfalt çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Kış yaklaşmadan önce tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren Melikgazi Belediyesi mahallerde asfalt çalışma işlerini aralıksız sürdürüyor.


Mimarsinan- Bahçelievler mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye BaşkanıDr. Mustafa Palancıoğlu,çalışmalar ile ilgili olarak şunları söyledi:


"Mimarsinan- Bahçelievler Mahallemizdeyiz. Bahçelievler Mahallemizde 2180., 3152., 2151., 3148., 3166. ve 3180. sokaklarda asfalt çalışmaları tamamlandı. Alt yapısını tamamladığımız 2 kilometrelik uzunluğa sahip 10 metre genişliğinde olan yolumuzun asfaltlaması tamamlandı. Belediye olarak alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz. Çalışmalardan sonra daha konforlu ve seri bir ulaşım sağlayacak yeni yolumuz ortaya çıktı. Şuan kullanıma hazır. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.Alt yapı çalışmalarına ve kullanıma bağlı olarak tahribata uğramış yollarda ise onarım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun olarak kullanılan güzergahlar ile yeni açılan imar yolları ve yan yolların, bakım, onarım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmaları da kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak."


Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların mevsim şartları elverdiği sürece devam edeceğini hatırlattı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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